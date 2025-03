Lettera43.it - Il Bitcoin crolla del 5 per cento dopo l’annuncio Usa sulla riserva strategica

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per istituire ladi criptovalute, che rappresenterà «una Fort Knox digitale». Lo ha annunciato David Sacks, consigliere per l’intelligenza artificiale e zar delle crypto alla Casa Bianca, con un post sul social X. Il deposito conterrà soltanto i token che le autorità degli Stati Uniti d’America hanno confiscato nei procedimenti civili e penali: il governo infatti non acquisirà ulteriori asset. Mossa che ha smorzato l’entusiasmo del mercato, che invece si aspettava una politica di acquisti pubblici. Immediato il crollo del denaro virtuale, con ilche ha perso addirittura il 5,7 pertornando nuovamente sotto quota 85 mila dollariessersi ripreso a inizio mese dai cali di febbraio. Non è andata meglio alle altre criptovalute, con il valore di Ethereum sceso del 4 per