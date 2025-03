.com - Il Barolo e il Derthona vanno in scena a Milano il 13 marzo 2025 a Palazzo Bovara

La Strada dele grandi vini di Langa e Terre– Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi organizzano aper il quarto anno consecutivo “Ile ilin”, in collaborazione con Go Wine e con la partnership di Confcommercio.A ospitare l’iniziativa sarà nuovamente il prestigioso, importante esempio del Neoclassicismo lombardo nel centro di, considerato uno dei fiori all’occhiello della città.Giovedì 13, dalle 17.00 alle 22.00, l’ala est disi trasformerà in un percorso virtuale dove percorrere con il calice le colline delle Langhe dele dei Colli Tortonesi.Un evento nel segno dell’enoturismo dove il pubblico di wine lovers milanesi avrà l’occasione di assaggiare diverse etichette diTimorasso che una ventina di produttori presenteranno di persona nelle loro molteplici sfaccettature, proponendo in degustazione cru e annate differenti.