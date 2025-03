Lanazione.it - Il bambino che a carnevale si maschera come il supereroe preferito: il medico che l’ha curato

Massa, 7 marzo 2025 – Quest’anno un nuovo personaggio si unisce alla squadra dei supereroi più amati dai bambini. Le acrobazie, il lancio di ragnatele o la vista a raggi X non sono sue specialità, però il nuovoha un potere speciale, cura i bambini. E’ il dottor Giuseppe Santoro e ha fatto breccia nel cuore del piccolo Roberto così tanto che ilha deciso di vestire i panni del dottore che lo ha. Camice, cuffia in testa, copriscarpe e stetoscopio al collo, Roberto ha festeggiato ilvestito da dottor Santoro. Roberto e il dottore, entrambi di origine campana, si conoscono durante la pandemia da Covid-19. Roberto è molto piccolo e ha contratto il virus e i genitori decidono di sottoporlo ad un ecocuore per accertare le sue condizioni di salute.