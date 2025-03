Anteprima24.it - Il ”baby” poliziotto americano “Dj”, ospite d’onore del Telesia for Peoples

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è un pizzico di cuore e orgoglio Sannita nel riconoscimento di Agente speciale dei Servizi segreti americani conferito dal Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump durante l’ultima assemblea del congresso a camere riunite a Capitol Hill a Daniel Devarjaye, detto “Dj”, il ragazzino texano che combatte contro un male incurabile che la scorsa estate è stato l’del ‘for’, l’evento promosso ed organizzato ogni anno nelle Terme di Telese dall’associazione no profit italoamericana ‘Icosit’”. Così i vertici di Icosit Mimmo Ragozzino ed Elia Mannetta commentano il prestigioso riconoscimento conferito a Washington al giovanissimo “Dj” che lo scorso anno divenne la vera “mascotte” della manifestazione.“Dj”, che scelse l’Italia per la sua prima uscita dagli Usa, grazie a “Icosit” giunse a Roma dove, prima di raggiungere il Sannio, fu ricevuto in pompa magna a Roma dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen.