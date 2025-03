Anteprima24.it - Il 21 marzo al Teatro Comunale “Amico Mio-Concerto per Dario” per ricordare il musicista scomparso nel 2023

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una serata dedicata all’Dell’ Oste. È trascorso poco più di un anno dal quel terribile 26 dicembre. Una di quelle serate che ricorderemo per tutta la vita., oltre ad essere un ottimo batterista, era considerato un po’ l’di tutti. Nessuno, mai e poi mai, avrebbe immaginato quel crudele destino. Siamo tutti coscienti che ogni iniziativa in sua memoria non sarà mai abbastanza. Ma siamo anche sicuri, però, cheapprezzerà molto. Ed eccoli, i suoi “Amici x Sempre”, pronti ad omaggiarlo come merita, attraverso una serata ricca di musica.L’evento si terrà al“Vittorio Emmanuele” di Benevento, organizzato dall’Accademia Delle Opere APS con gli “Amici Per Sempre Reunion”- Tribute Band Pooh. Vi aspettiamo venerdì, 21, alle 20.