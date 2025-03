Ilpiacenza.it - Il 2025 della pro loco di Castello tra attività di promozione e progetti di inclusione

Leggi su Ilpiacenza.it

La Prodi Castelsangiovanni è sempre in movimento, attiva su vari fronti, dal sociale alladel territorio. Nel frattempo, domenica e lunedì una delegazione del sodalizio piacentino, accompagnata dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sarà a Roma in Senato per il ritiro.