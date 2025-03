Linkiesta.it - Il 15 marzo l’unico modo per difendere l’Europa è portare in piazza la bandiera ucraina

L’editoriale di Repubblica oggi è affidato a Gustavo Zagrebelsky, e alla sua rilettura della storia dei primi passi dell’Unione europea, nella chiave dei “partigiani della pace” filosovietici. Il titolo riassume il messaggio: “La Forza della Pace”.Capito? Le bandiere europee saranno usate per invocare e affermare la pace, senza curarsi del piccolo fatto che oggi la pace è quella trump-putiniana:Scrive Zagrebelsky: «Progetti per un esercito europeo non mancarono, ma fallirono perché avrebbero intaccato il nucleo più profondo della sovranità e gli Stati non erano disposti a rinunce. Non solo questo: non furono considerati conformi allo spirito ispiratore della costruzione europea, spirito totalmente pacifico. Nessuna guerra da fare o da cui difendersi in proprio: pur in un mondo diviso in due parti in guerra, sia pure “fredda”,ci avrebbe pensato, ove ce ne fosse stato bisogno, il sistema di alleanze militari occidentali, sotto l’egida degli Stati Uniti.