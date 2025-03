Unlimitednews.it - IICB e SBS, per i pazienti il nodo della presa in carico

MILANO (ITALPRESS) – Presentato, durante un evento che si è tenuto al Palazzo Pirelli a Milano, un documento d’indirizzo per lainin Lombardia deiaffetti da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna e da Sindrome dell’Intestino Corto. Il documento, promosso dall’Associazione Un Filo per la Vita Onlus, con il contributo non condizionante di Takeda, è frutto del lavoro corale di rappresentanti del mondo scientifico e sanitario che fanno capo ai centri di riferimento lombardi per la patologiae SBS e si avvale del contributo di clinici ed espertimalattia. Punta a dare una risposta a chi è costretto a convivere con una malattia rara ma molto debilitante: l’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna () è una grave insufficienza che comporta il fatto che l’intestino non assorbe i macronutrienti e che, se non trattata, porta alla morte per denutrizione.