Sport.quotidiano.net - Iaccarino stende la Pianese, a Gubbio finisce 1-0 per i rossoblu

, 7 marzo 2025 – Allo stadio Barbetti dilaperde la seconda gara di fila. Un altro 1-0 deciso da una rete in avvio ma a differenza del ko contro il Carpi in Umbria gli amiatini pur senza demeritare sono stati meno pericolosi a parte il finale. Nel primo tempo la formazione di Formisano era in realtà partita bene: dopo 30 secondi infatti il sinistro di Bacchin impegnava il portiere di casa Venturi. Iniziava così una lunga serie di corner che però non impensieriva gli eugubini (che già al 4’ doveva rinunciare al terzino titolare Tentardini) e che col passare dei minuti crescevano. Al 9’ Corsinelli impegnava Boer con una difficile parata da pochi passi dopo un contropiede nato da un corner per gli amiatini. Al 22’ gli umbri passano conche di destro dal limite batte il 12 bianconero sfruttando una corta respinta della difesa sul cross di Tommasini.