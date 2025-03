I video della finta soldatessa ucraina che si finge morta, condiviso senza contesto

Leggi su Open.online

Nel mese di marzo 2025, circolano duein cui unaviene inizialmente truccata per poi inscenare la sua morte. La narrazione che accompagna queste clip è simile a quelle già smentite in passato: si accusa l’di inscenare scene di guerra per scopi propagandistici, spacciandole per reali. Un inganno? Le due scene sono state condiviseil loro reale, sostenendo di fatto la propaganda russa.Per chi ha frettaLe due clip provengono da un account Tiktok di una delle persone riprese.Le scene riguardano il backstage di unmusicale.Ilmusicale è stato pubblicato a febbraio del 2025 su Youtube.AnalisiEcco i due post (qui e qui) dove vengono condivise le due scene, quellodurante il trucco e la messinscena del suo decesso sul campo di battaglia:La fonte deiNeiè presente la firma dell’account TikTok che li ha condivisi, quello di Vitsyk (“?????”, @vitsikkkk2).