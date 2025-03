Iodonna.it - «I ricordi sono tanti e non li mando via, anche perché sono quasi tutti felici. Però non rivorrei niente indietro, dal momento che ho avuto tutto»

Leggi su Iodonna.it

Marcello Lippi, ex ct della Juventus e della Nazionale di calcio, compirà 76 anni tra poco più di un mese, il 12 aprile. E in un’intervista a Repubblica racconta la sua vita, i suoi. Che, spiega,. Ma ammette che, alla sua età, a volte il tempo non passa mai. Calcio femminile: le calciatrici della Nazionale alle bambine: «Credete nei vostri sogni» X Leggi› Addio a Bruno Pizzul, storico giornalista sportivo e voce della nazionale di calcio Marcello Lippi e l’amore per il mareLippi vive a Viareggio, la città in cui è nato.