I ranger sconfiggono un buon risultato scherza Mourinho

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 22:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Joseafferma che la sconfitta per 3-1 della sua squadra di Fenerbahce a casa contro iè stata “un” e la sua squadra “è stata molto negativa ovunque.”ha vinto ogni grande onore europeo, tra cui l’Europa League con il Manchester United, ma ha un lavoro tra le mani per sollevarne un altro in questa stagione dopo che is hanno prodotto una famosa vittoria a Istanbul.Madice che la cravatta non è finita e sostiene il suo fianco per esibirsi molto meglio a Ibrox la prossima settimana.“Non credo sia giusto dire che eravamo cattivi difensivamente perché eravamo molto cattivi dappertutto”, ha detto.“Forse ridi, ma per me è stato una causa del modo in cui ci siamo esibiti, ilavrebbe potuto essere più grande di questo.