Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 7 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.Il campionato dell’Arabia Saudita in questa stagione è molto avvincente, con cinque squadre teoricamente in lotta per il titolo e pronte a darsi battaglia anche per i tre posti che danno l’accesso alla prossima Champions League asiatica. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nonostante l’arrivo di Pioli come nuovo allenatore non è riuscito a invertire la rotta: contro l’Al Shabab è necessaria la vittoria, resa più probabile dal ritorno dopo la squalifica di Duran in attacco.IdiA,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Non può perdere altri punti per strada l’Al Hilal, favorito contro l’Al Fayha dell’ex Roma Smalling, vittoria probabile anche per l’Al Ahli in grande ripresa nell’ultimo periodo e trascinato dai gol di Toney, che si è ambientato alla perfezione dopo un periodo di ambientamento.