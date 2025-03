Tpi.it - “I nostri dati sono a rischio”: intervista a Luca Bolognini

personalil’oro deitempi. Proteggerli, in una società sempre più globale e informatizzata, è un’operazione assai complessa. I recenti casi di spionaggio dimostrano quanto la privacy sia un bene prezioso da tutelare. Ne abbiamo parlato con, avvocato cassazionista e presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei.I recenti casi di dossieraggio emersi, dalla vicenda Paragon all’inchiesta su Equalize, pongono seri interrogativi sul piano della protezione deipersonali. Fin dove ci si può spingere?«Dobbiamo dire innanzitutto che di queste attività si sa pochissimo, come è normale che sia. Non solo non ne è a conoscenza l’opinione pubblica, ma anche organi dello Stato come la magistratura. Sicuramente l’intera disciplina andrebbe migliorata, arrivando a prevedere una legge costituzionale per garantire maggiore trasparenza e visibilità, anche riguardo queste attività svolte per fini di sicurezza nazionale».