I miei formatori sono asini

Se vi dicessimo che uno dei migliori maestri non ha bisogno di parole per insegnare? Se vi dicessimo che questo maestro ha lunghe orecchie? Se vi dicessimo che ha uno sguardo capace di leggervi dentro? La formazione esperienziale, in costante crescita soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato quanto sia importante e utile apprendere ed imparare attraverso l’interazione con gli animali. E, tra questi, glisi rivelano grandi maestri per sviluppare capacità di leadership, comunicazione e gestione del gruppo.“Siamo entusiasti, in questo anno che ci prepara al festeggiamento dei 5 anni di BEEAIM, di annunciare l’avvio di un importante progetto: integrare, all’interno dei nostri PerCorsi Formativi, i Percorsi Esperienziali con glisviluppati con La Stalletta Pucci”, raccontano Fabio Parolini e Paolo Valli, Beeaim.