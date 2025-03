Ilrestodelcarlino.it - I lavori all’Helvia Recina: "Acqua sotto alla pista?. Nessun rallentamento"

"Era noto da tempo il problema dell’abbassamento delladi frontecurva aperta al pubblico e così era stato stabilito di scoprire la causa sin dpredisposizione del progetto". L’assessore Andrea Marchiori fa il punto della situazione aiin corso, dopo che è emersa la presenza diuna porzione delladi atletica dello stadio. "luce di questi smottamenti– aggiunge Marchiori – l’impresa ha incaricato un geologo di fare le indagini per capire le cause dell’abbassamento delladi qualche centimetro e nel contempo individuare le soluzioni tecniche per far sì che nella nuova opera non ci sia più quel dislivello. Sono stati effettuati gli scavi e i carotaggi, a breve ci sarà la relazione tecnica con l’analisi delfondo. A quel punto sarà effettuato un massetto che tenga conto del problema ed eviti il ripetersi di una situazione verificatasi negli anni scorsi".