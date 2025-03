Lidentita.it - I Giochi mondiali invernali Special Olympics a Torino e sulle Alpi

Leggi su Lidentita.it

Dall’8 al 15 marzo a, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato si terrà l’edizione 2025 dei. Si tratta del più grande raduno sportivo e umanitario in programma per quest’anno, che metterà in evidenza le capacità delle persone con disabilità intellettiva. In gara 1.500 atleti di 102 Paesi, che gareggeranno in otto sportmettendo in mostra . IL'Identità.