Ilgiorno.it - I frati lo avvistano e il coniglietto ferito viene messo in salvo

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità locali si dimostra fondamentale per la tutela dell’ambiente in cui viviamo e degli animali con cui conviviamo. Si parla di una recente segnalazione ricevuta il 27 febbraio dalle guardie ecologiche volontarie di Monza. Sono stati iad avvisare le guardie ecologiche dopo aver avvistato un piccolo coniglio selvaticoche girovagava per il sagrato del santuario delle Grazie Vecchie di Monza. Si sono accorti che aveva lasciato sul cemento macchie di sangue e hanno chiamato al più presto le autorità. Ilè stato quindi recuperato dalle guardie ecologiche che lo hanno portato all’Enpa affinché gli potessero essere offerte le cure necessarie. Nel rifugio di via San Damiano di Enpa Monza lavorano numerosi volontari e operatori esperti di animali selvatici e, proprio per questa ragione, il piccolo non poteva finire in mani migliori.