Fanpage.it - I diritti delle donne sono sempre più sotto attacco: nell’ultimo anno sono peggiorati in un Paese su 4

arretrati in unsu quattro nell’ultimo. A lanciare l'allarme è l'agenzia dell'Onu, Un Women. Trent’anni dopo la conferenza di Pechino in cui si credeva di aver inaugurato una nuova stagione per le, non solo non si può che constatare che le cose nonandate proprio così, ma che potrebbero andare anche peggio.