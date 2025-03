Lettera43.it - I De Benedetti divisi da Gruber e Palombelli, i poteri di Patuelli e le altre pillole

Leggi su Lettera43.it

Come accade con gli azionisti dei grandi gruppi, ci sono anche i giornalisti “di riferimento”, per i vip. C’è chi mette condizioni imprescindibili, anche nei cosiddetti giornaloni, con il personaggio della finanza, o della politica, che vuole farsi intervistare solo dall’amico (o dall’amica) di massima fiducia. Carlo De, l’Ingegnere, offre i suoi commenti solo a Lilli, ed è stato oggetto di un documentario agiografico trasmesso da La7, firmato dal marito della conduttrice di Otto e mezzo, il francese Jacques Charmelot. Il fratello di Carlo, Franco De(Carlo ha sempre preferito essere chiamato “De” staccato, anziché – come risulterebbe all’anagrafe – “De” tutto attaccato), in occasione della presentazione del suo libro Due lingue due vite. I miei anni svizzeri 1943-1945 non poteva certo rimanere con le mani in mano, e a Roma mercoledì 12 marzo offrirà la visione di un evento imperdibile: nello scenario della Fondazione Marco Besso, a largo Argentina, si farà intervistare da Barbara, «giornalista e conduttrice televisiva».