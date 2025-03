It.insideover.com - I dannati della notifica. Una Giornata per disconnettersi (almeno un po’ prima) dai social

Valentina Pano ha 23 anni e sta preparando la tesi per laurearsi in Filosofia. Su Instagram lei è Sonomelaidi, una divulgatrice digitale che si occupa non solo di filosofia, la sua grande passione, ma anche di temii e soprattutto di consapevolezza digitale. “Al contrario di quello che si dice sulla nostra generazione, molti ragazzimia età e tanti miei follower sono sempre più attenti ai rischi deie di un eccesso di connessione che ti “risucchia” e allontana dalla vita vera. C’è sempre più attenzione all’uso di Internet e sempre più voglia di allontanarsi il più possibile dalla frenesia deimedia. C’è la volontà di una vita più lenta, basata su valori più forti. Isolo apparentemente ci avvicinano, in realtà creano relazioni molto fugaci. C’è il desiderio di riappropriarsivita vera, delle amicizie sincere.