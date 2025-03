Ilfattoquotidiano.it - I Corvi di Venezia multati ma assolti per il reato di diffamazione: la fine di un processo imbarazzante per il clero

Il Corvo diadesso ha un nome. Anzi due. Ad affiggere i volantini che accusavano la chiesa lagunare di essere stata teatro di abusi sessuali e corruzioni, con la copertura nientedimeno che del Patriarca Francesco Moraglia, sono stati l’ex dirigente del Petrolchimico Enrico Di Giorgi e il tecnico informatico milanese Gianluca Buoniconti. Lo ha stabilito con una sentenza di condanna a sole pene pecuniarie il giudice Stefano Manduzio. Al primo ha inflitto una multa di 5 mila euro, per tutti i cinque volantini che tra il gennaio e l’agosto nel 2019 avevano tappezzato il centro storico. Al secondo duemila euro, ma per un solo volantino. Il magistrato ha ritenuto che non si dovessero infliggere pene detentive per ildi, alla luce di un pronunciamento della Corte Costituzionale.