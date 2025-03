Ilrestodelcarlino.it - I controlli in piazza San Francesco. Droga nelle mutande, arrestato

Musica ad alto volume inSan. A riprodurla un gruppo di sei giovani. Per questo motivo mercoledì - l’intervento è delle 15.35 - due agenti della polizia locale si presentano sul posto. Alle forze dell’ordine era stata segnalata anche una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto i portici i due agenti, raggiunti nel frattempo da quattro colleghi, trovano il gruppo di ragazzi. I rappresentanti della polizia locale mettono gli occhi su un 26enne originario dell’Egitto, che risulta essere residente a Cervia: l’uomo verràin flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di cocaina e hashish. L’africano svolgeva con tutta evidenza l’attività di spaccio - questo ipotizzano le forze dell’ordine - inSan, in pieno centro storico.