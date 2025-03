Metropolitanmagazine.it - I Coldplay si occuperanno del primo Halftime Show della Coppa del Mondo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Come ben sappiamo, istanno portando avanti da anni il loro amatissimo, seguitissimo e infinito tour. Ora, però, Chris Martin e soci hanno una nuova, grande responsabilità: curare ilnella storiadel. I prossimi mondiali si svolgeranno nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico; ad ospitare la finale del 19 luglio sarà il MetLife Stadium di East Rutherford, nello stato del New Jersey.Il frontmanband britannica dovrà aiutare gli incaricati a scegliere gli artisti che dovranno cantare durante lo spettacolo. L’idea di base è seguire le orme del Super Bowl, la finale del campionato di football americano. Da anni, infatti, il momento più atteso dell’evento è l’intervallo di metà tempo, affidato ogni anno a un artista diverso, che ha quindici minuti di tempo per regalare agli spettatori una performance indimenticabile.