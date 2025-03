Anteprima24.it - I Carabinieri sequestrano un’area boschiva di 4.000 mq

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Ariano Irpino in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di attività di controllo sulla tutela del territorio e vincolo idrogeologico, denunciavano due persone per “distruzione e deturpamento di bellezze naturali”.Nel corso dell’operazione, i militari hanno accertato l’esecuzione di lavori di movimento terra suprivata sottoposta a vincoli idrogeologici e paesaggistici. L’intervento, effettuato con l’ausilio di un escavatore, ha comportato la soppressione di circa 4.000 metri quadrati di superficie boscata, con un impatto significativo sull’equilibrio ambientale della zona.Alla luce delle violazioni riscontrate, ihanno proceduto al sequestro penale dell’area interessata e del mezzo utilizzato per l’operazione.