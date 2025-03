Homo erectus forgiava utensili in osso già 15 milioni di anni fa

Romadailynews.it - Homo erectus forgiava utensili in osso già 1,5 milioni di anni fa

Ritrovati fossili di ossa di grandi mammiferi utilizzati comeda esseri umani vissuti circa 1,5difa., lavorati sapientemente per cacciare e scarnificare gli animali, scoperti nella gola di Olduvai, Olduvai Gorge nella Great Rift Valley, in Tanzania, che riportano indietro l’orologio di più di un milione dirispetto a quanto si sapeva sulla produzione sistematica diinmodellati tramite scheggiatura. Precedenti ritrovamenti in siti europei collocavano, infatti, la loro comparsa in tempi più recenti, tra 400.000 e 250.000fa. Altri reperti, come un’ascia ossea di 1,4difa, ritrovata in Etiopia, testimoniano che l’antenato umanousava già le ossa come.Le ossa fossili ritrovate nel sito di Olduvai Gorge da un gruppo internazionale di ricercatori, dell’University College London e del CSIC – Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo, guidati da Ignacio de la Torre, principale autore dello studio, sono 27: frammenti di ossa lunghe, per lo più di ippopotami ed elefanti, scheggiati per produrre una varietà diaffilati e resistenti lunghi fino a 38 cm.