Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato di morire, sono incaz**to. Nathalie Guetta e Vito Bucci hanno detto all’autista di investirmi”: Giulio Berruti si sfoga a “Pechino Express”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A “” si accendono già le prime discussioni. Dopo aver trascorso la prima notte tra la popolazione filippina di Barotuán Porok, il giorno successivo le coppiecominciato la giornata grattugiando le noci di cocco con il cavallo – attrezzo molto diffuso in zona – per ottenere mezzo litro di latte da consegnare a Costantino a Pularaquen.I Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo,stati i più rapidi a firmare il Libro Rosso, seguiti dai Magici, ottenendo così rispettivamente l’immunità e l’upgrade di una posizione nella classifica finale. La corsa è stata agguerrita al punto che già son scattate le prime alleanze e le prime rivalità, come una discussione piuttosto accesa tra Cineasti,, ed Estetici,e Nicolò Maltese. Proprio per questo motivo Virna e Nicolaaffidato il primo malus della stagione a, chedovuto pulire delle alghe essiccate prima di poter riprendere la corsa.