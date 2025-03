Ilfattoquotidiano.it - “Ho messo incinta sia la mia ragazza che sua madre. Non me ne pento e condivideremo ancora il letto”: lo YouTuber Nick Yardy travolto dalle polemiche feroci

Una vicenda privata che ha scosso i moralisti del Web e non solo. Tutto nascedichiarazioni scioccanti dello29enne: “Ho detto al mondo che hola miae suanello stesso momento. Non me nee condividiamoil”. Disgusto e rabbia tra i commenti su questa vicenda, riportata dal Daily Mail.Così la 22enne Jade e suaDani, di 44 anni, sono in attesa entrambe di un bebè. Poi è saltata fuori la verità. “Non ci sono bambini.– ha dettoin un’intervista esclusiva al Daily – È solo uno sketch. In realtà non è reale. Le persone che mi seguono cercano solo intrattenimento e non credo che ci credano davvero”.ha però insistito sul fatto che la sua relazione a tre con-figlia è vera e che questa storia va avanti da quasi due anni.