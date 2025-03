Internews24.com - Hernanes e la clamorosa squalifica: otto giornate per una sfuriata contro l’arbitro

Leggi su Internews24.com

di Redazionee larimediata in Prima Categoria: il centrocampista paga a caro prezzo unaIl ‘Profeta’, che abbiamo visto giocare nella Lazio, nell’Inter e Juventus, alla soglia dei 40 anni ancora in campo per i dilettanti della squadra alessandrina di Sale (Girone G di Prima Categoria), si è beccato unadi 8Per «condotta gravemente irriguardosa nei confronti del, concretizzatasi in un contatto fisico».Domenica 2 marzo, nella gara casalinga vinta per 2-1la Spinettese,, dopo la concessione di un rigore agli avversari, «protestava con veemenza ponendosi faccia a faccia conche “decideva quindi di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra».