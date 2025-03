Movieplayer.it - Harry Potter, i produttori avrebbero scelto gli interpreti di Minerva McGranitt e Severus Piton

La serie HBO tratta dai romanzi diavrebbe trovato altri due protagonisti dopo la conferma di John Lithhow nel ruolo di Albus Silente, ecco le nuove indiscrezioni. Idella seriesembra abbiano trovato gligiusti per i ruoli di, due dei personaggi più amati dai fan della saga creata da J.K. Rowling. Idello show targato HBO, secondo le fonti di Deadline, starebbero infatti per concludere le trattative qualche settimana dopo aver stretto l'accordo con John Lithgow, che sarà il Professor Silente. Le scelte per i due professori di Hogwarts I responsabili del casting dell'adattamento televisivo diJanet McTeer per la parte die Paapa Essiedu, nome che da tempo era emerso .