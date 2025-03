Ilrestodelcarlino.it - Harper’s Bazaar. La moda si reinventa

Di nuovo insieme per i nostri lettori. Con stile. Domani in edicola, infatti, chi comprerà una copia de il Resto del Carlino riceverà in abbinamento al quotidiano anche l’ultimo numero di. Assieme alle notizie del giorno, dunque, ecco la rivista distatunitense, tutta da sfogliare: fondata nel 1867 da Fletcher Harper (Harper & Brothers), e trasformata poi in mensile nel 1901. Il tema del giorno è CLASH!, servizi diche reinterpretano in chiave contemporanea l’iconografia della ribellione degli anni ‘70 e ‘80, del punk e del rock. Altri articoli del magazine esploreranno l’era delladi Trump, col suo cenno alla silhouette degli anni ‘40 e al volto di Mar-a-Lago e il nuovo libro di Vince Aletti, Physique.