Comingsoon.it - Hans Zimmer spiega perché non ha composto per il Marvel Cinematic Universe o Star Wars

Leggi su Comingsoon.it

, grande compositore premio Oscar, uno dei più quotati a Hollywood, non ha mai lavorato nelufficiale, né per. Ospite del podcast Happy Sad Confused, hato. Coi supereroi ha già dato. e per quanto riguardaè una questione di libertà.