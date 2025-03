Movieplayer.it - Hans Zimmer ha detto no a Marvel: "Dopo Batman, Superman e Spider-Man volete darmi personaggi minori?"

Leggi su Movieplayer.it

Il compositore Premio Oscar ha rifiutato le proposte deiStudios per dedicarsi ad altri progetti e ha un consiglio per Star Wars Il leggendario compositoreha recentemente rivelato perché ha deciso di non realizzare alcuna colonna sonora per i film deiStudios. Durante una recente visita al podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz ha espresso la sua sorpresa per il fatto che ilCinematic Universe non abbia mai potuto contare sulle musiche del compositore cinque volte vincitore di un Grammy la colonna sonora di uno dei loro film. "L'hanno fatto, ma il momento non era dei migliori", ha risposto. "E davvero, onestamente, sto cercando altre cose in questo momento. Ho già fatto la mia tombola: .