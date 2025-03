Inter-news.it - Hancko non si arrende! Il Feyenoord si prepara al ritorno con l’Inter – TS

Ilnon tira affatto i remi in barca dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro. C’è ancora tutto ilda giocare, uno degli osservati per Tuttosport sarà David.BOCCIATO – Davidnon ha passato il primo test dello scontro con. Il difensore e leader delnon ha tenuto l’impeto di Marcus Thuram o Lautaro Martinez, nonostante il momento di forma di entrambi fosse tutto fuorché positivo. Il francese aveva e ha tutt’ora un problema alla caviglia che gli impedisce anche di fare uno scatto, l’argentino sta tirando la carretta da inizio stagione e sembra accusare le prime fatiche.non ha comunque garantito solidità alla difesa del, uscito con le ossa rotte dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.battuto, ma non eliminato! Ancora ilperQUALIFICAZIONE – Il rigore di Piotr Zielinski avrebbe potuto chiudere definitivamente il discorso qualificazione, ma tutto è rimasto in bilico.