Hamilton brivido all’evento Ferrari | esce dalla macchina ma rischia di cadere – Video

(Adnkronos) – Festa con. ilper la. La Rossa ha presentato la nuova, che esordirà nel Mondiale di Formula 1 al via in Australia il weekend del 16 marzo, con un evento-show a Milano, con migliaia di tifosi e appassionati che si sono riversati in piazza Castello. Protagonisti della serata Charles Leclerc e Lewis, che hanno indossato i caschi e sfrecciato per le strade milanesi mandando in delirio la folla. Proprio il pilota inglese, che da quest’anno sostituirà Carlos Sainz al fianco del monegasco, ha vissuto unal momento di scendereè uscito dall’abitacolo ed è saltato sulla livrea della sua, salutando i tifosi con le mani ma perdendo per un attimo la percezione di dove si trovasse.infatti ha messo un piede sulla ruota, che è slittata e hato di faril 7 volte campione del mondo, che ha però mostrato buoni riflessi recuperando subito l’equilibrio con un salto.