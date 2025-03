Internews24.com - Guillermo Amor è certo: «Champions? L’Inter può vincerla ma…»

di Redazionecrede molto nel, a detta sua i nerazzurri hanno buone chance di vincere laLeagueIntervistato da TMW,, ex giocatore, ha parlato dele di quello che la squadra di Inzaghi sta dimostrando in Europa. Dopo un cammino pressocché perfetto nei gironi, ha affrontato nel migliore modi la trasferta di Rotterdam contro gli olandesi del Feyenoord vincendo per 2-0. Al De Kuip i nerazzurri hanno sconfitto un avversario temibile e che aveva già eliminato dalla competizione il Milan. Il ritorno si giocherà l’11 Marzo tra le mura casalinghe di San Siro e sicuramentesi far trovare pronta per questo ennesimo appuntamento europeo.ha analizzato le reali possibilità che Inzaghi e i suoi hanno di vincere laLeague.