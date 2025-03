Milanotoday.it - Guida ubriaca, poi picchia e morde i poliziotti

Stavando in modo talmente pericoloso che alcuni passanti hanno avvertito il 112 per segnalare quella donna troppo spericolata, nel centro di Legnano. Gli agenti l'hanno intercettata in via Palestro e l'hanno fermata. Lei, però, non si è data per vinta e ha tentato di scappare. Bloccata.