Fanpage.it - Guerra Ucraina, news in diretta: Consiglio Ue approva 5 principi per pace giusta, Mattarella: “Serve accordo che non mortifichi le parti”

Leggi su Fanpage.it

Le notizie insullatra Russia edopo il vertice Ue in cui sono statiti da 26 Paesi (esclusa l'Ungheria) i 5per la. Nella notte almeno due persone sono rimaste ferite in seguito ai massicci raid russi contro le infrastrutture del gas e dell'energia in tutto il Paese. Il Presidente: "Occorre soluzione che nonnessuna delle due parti".