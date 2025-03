Anteprima24.it - Guasto a treno su Av Roma-Napoli, mezzi deviati

Tempo di lettura: < 1 minuto“La circolazione ferroviaria è rallentata sulla linea alta velocità, fra Salone e Labico, per una un. I treni Av sonosulle linee convenzionalivia Formia e Cassino con allungamenti dei tempi di viaggio. A bordo sono in atto le verifiche tecniche”. Lo comunica Fs.AGGIORNAMENTORimane rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità, fra Salone e Labico. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato in una nota, annunciando che per i passeggeri delfermo in linea e dei due treni accodati Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto e previsto kit di assistenza aTermini. Sono in corso le operazioni per il trasbordo dei passeggeri su altro convoglio affiancato in linea. I treni ad alta velocità – prosegue la nota – continuano ad esseresulle linee convenzionalivia Formia e via Cassino con allungamenti dei tempi di viaggio.