Anteprima24.it - Guardia, l’opposizione denuncia la revoca del finanziamento per l’ex edificio scolastico ‘A. De Blasio’

Tempo di lettura: 2 minutiA pochi mesi dalla perdita dell’autonomia dello storico Istituto‘Abele De, oggi ‘Andrea Mazzarella’, che prevede la sede principale in Cerreto Sannita, il gruppo di opposizione consiliare diSanframondi,sei tu,un’altra grave perdita: quella di undi € 1.475.000, ottenuto dalla precedente Amministrazione Panza, per adeguare sismicamente ed energeticamente l’in Piazza Campopiano. Un progetto che avrebbe reso la struttura scolastica maggiormente sicura per i giovani studenti.Questi i fatti: “Nel 2018 abbiamo visto arrivare il decreto disia per il progetto che per la realizzazione dell’opera, per un importo di € 1.475.000 – raccontano i consiglieri di minoranza – Considerato l’importo elevato, l’appalto è stato affidato alla stazione unica della Provincia di Benevento.