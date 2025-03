Esports247.it - GTA V, le 5 migliori mod per migliorare il capolavoro Rockstar

Grand Theft Auto V, nonostante sia stato rilasciato nell’orma lontano 2013, continua a essere uno dei titoli più giocati grazie alla sua oggettiva infinita longevità e (soprattutto) alla community di modding che lo ha trasformato in qualcosa di straordinario (e completamente diverso in alcuni casi). Ecco una lista delle cinque mod che portano GTA V a un livello superiore, rendendo il mondo più realistico, immersivo e personalizzabile.5. Consciousness ModSe avete sempre trovato i nemici di GTA V un po’ troppo prevedibili e privi della giusta reattività, la mod “Consciousness/Immersify 1.9” farà proprio al caso vostro. Questo aggiornamento porta l’intelligenza artificiale a un nuovo livello, facendo sì che gli NPC reagiscano in modo più realistico alla presenza del giocatore, assumendo pose più realistiche e animazioni più consone all’azione circostante:– Consapevolezza spaziale migliorata: gli NPC si accorgono più facilmente di ciò che accade intorno a loro, sia visivamente che uditivamente.