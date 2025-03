Ilnapolista.it - Greenwood ha scelto la nazionale giamaicana, in Inghilterra non l’hanno ancora perdonato (Telegraph)

Masonha deciso di cambiaredopo i continui ignori da parte di Gareth Southgate con l’. Da ora giocherà nella Giamaica, avendo doppio passaporto. Alla guida della squadra inglese attualmente c’è Thomas Tuchel, ma comunque l’attaccante del Marsiglia non ha cambiato idea.ha deciso di rappresentare laLa scelta di, scrive il, è stata molto controversa. La sua carriera è stata travolta dalle polemiche dopo l’accusa di stupro e aggressione nel gennaio 2022. Nel febbraio 2023 sono state poi ritirate tutte le accuse. Ma ciò è stato il motivo per cui è stato allontanato dall’e mandato in prestito al Getafe, in Spagna, dal Manchester United; la scorsa estate è stato ceduto al Marsiglia, facendogli capire che non avrebbe più potuto giocare né in Premier League, né per lainglese.