Ilrestodelcarlino.it - Grattugiare non è mai stato così semplice: IMETEC Grattugissima con rullo in acciaio, sconto del 33%

Laè una grattugia elettrica versatile e potente, perfetta per formaggi stagionati, pane secco e frutta secca. Con un motore da 150W, unininox e un contenitore estraibile con coperchio salva-freschezza, permette divelocemente e conservare gli alimenti pronti all’uso. Grazie allodel 33% su Amazon, è ora disponibile a 85,99€, un’occasione ideale per chi cerca una grattugia elettrica efficiente e pratica per la cucina di tutti i giorni. Acquistala adesso, è inin offerta su Amazon: grattugia elettrica potente a 85,99€ Ladiè dotata di un motore da 150W, progettato per garantire una grattuggiatura veloce e uniforme senza sforzo. È in grado didiversi tipi di alimenti, tra cui: Formaggi stagionati come il Parmigiano e Grana Padano; Pane secco per preparare pangrattato fresco; Frutta secca per ricette dolci e salate.