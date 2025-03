Tpi.it - Graphite, Pegasus e i suoi “fratelli”: ecco come proteggere la nostra privacy contro gli spyware

Il software con cui sono stati spiati il fondatore dell’ong Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, e il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, si chiamaed è stato messo a punto dalla società israeliana Paragon Solution. Si tratta di una tecnologia di sorveglianza di livello militare in grado di penetrare anche in smartphone criptati e propriouna carta carbone, composta dal minerale da cui prende il nome, riesce a copiare ogni singolo dato di un dispositivo. Lofunziona con attacchi “zero-click”: non serve quindi che gli “obiettivi” clicchino su alcun link dannoso per essere infettati. Attraverso Whatsapp, ad esempio, riesce ad accedere a foto video e contatti, trasformando i dispositivi in microfoni ambientali.Ma non solo loè in grado di trasformare il dispositivo infetto in un vero e proprio registratore nonché tracciatore di posizione, un gps di ogni singolo movimento.