Grandi risultati ai Campionati toscani che si sono svolti a Fucecchio. Sei titoli regionali per gli "Arcieri»

Sei nuovi campioniindoor di tiro con l’arcomaremmani. La Compagnia Maremmana, società di Grosseto, brilla aai Campionato regionale Indoor Arco Olimpico che sinell’ultimo fine settimana: ospiti della Compagniadel Poggio, i tiratori biancorossi sidistinti anche stavolta colorando di biancorosso i podi. Titolo regionale per Matteo Bilisari nella categoria Senior maschile; titolo regionale per Ilaria Tognozzi nella categoria Juniores femminile; titolo regionale per Mattia Menditto nella categoria Allievi maschile; titolo regionale per la squadra Senior maschile composta da Matteo Bilisari, Cristian Bertoldi e Maurizio Rossi. Secondo posto e medaglia d’argento invece per Alessia Bilisari nella categoria Allievi femminile e Vittoria Capuccini nella categoria Ragazze femminile; medaglia di bronzo e terza piazza per Serena Pepi nella categoria Ragazze femminile.