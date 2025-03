Tutto.tv - Grande Fratello18 , trentasettesima puntata: eliminato, litigi, finale

LadelFratello è ormai dietro l’angolo e si delineano ogni giorno di più le dinamiche che porteranno i concorrenti ad avvicinarsi alla vittoria. La tensione regna nella casa più spiata d’Italia, dove ihanno fatto da sfondo alla.Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno ottenuto gran parte dell’attenzione, ma non è mancata l’opportunità di scoprire l’identità del nuovo. Ripercorriamo i momenti salienti della serata andata in onda su Canale 5. GF 18,: Lorenzo Spolverato contro Alfonso D’ApiceIn quest’ultima settimana Lorenzo Spolverato si è avvicinato molto a Chiara Cainelli, un’amicizia che ha dato modo anche ad Alfonso D’Apice di mettere in dubbio il suo comportamento. Il modello è stato perciò convocato in studio per un confronto diretto con l’ex volto di Temptation Island.