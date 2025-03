361magazine.com - Grande Fratello, Shaila si lamenta nella notte: “due pesi e due misure”. Ecco con chi ce l’ha

Leggi su 361magazine.com

Gatta sbuffa e sicontro Signorini che non l’avrebbe difesa da Javier Martinez– Nel post puntata Shiala Gatta con Chiara e Zeudi si sono spostate in piscina e hanno chiacchierato tra loro, commentando la puntata., non avendo capito bene, si è vantata che Alfonso Signorini l’avrebbe difesa da Javier durante la diretta: “Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca**i suoi è brutto‘”.Dopo le sue parole, Zeudi è intervenuta per chiarire all’ex velina la posizione del conduttore.“No amo, non era così, anzi è andata al contrario! Alfonso ha detto che Javier non ha detto una cosa così grave. Ha detto pure che se mettessero delle telecamere in casa sua sentiremmo di peggio“, le ha spiegato la Miss.