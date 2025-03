Tvzap.it - “Grande Fratello”, Shaila incontra la madre: poi la provocazione di Alfonso

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “” eGatta ha potutore nuovamente la mamma Luisa. È stato un momento molto emozionante, ma ad un certo punto il conduttoreSignorini ha lanciato una. (Continua.)Leggi anche: “”, lite nella notte trae Lorenzo: cos’è successoLeggi anche: “”, cosa succede tra Federico e: gli altri tutti complici (VIDEO)Chi èGattaGatta è una delle concorrenti dell’attuale edizione del “”. Nata nel 1996 ad Aversa, in provincia di Caserta, sin da bambina ha coltivato la passione per la danza e all’età di sedici anni ha lasciato gli studi per trasferirsi a Roma, dove ha approfondito lo studio dei vari stili di ballo.