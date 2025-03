Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta e lo scivolone contro Mariavittoria Minghetti che fa infuriare il web: ecco cosa ha detto

Nella puntata delandata in onda ieri sera,è stata al centro dell’attenzione per via di alcuni problemi che ha dovuto affrontare in passato, ovvero il suo rapporto con il cibo.In particolare, la gieffina ha raccontato che tutto è nato quando andava al liceo:Tutto è nato come una sorta di iperllo su tutto, che poi è sfociato sul cibo. Pensavo ‘se raggiungo una determinata taglia o un determinato peso allora sono brava’. Da lì ho iniziato un percorso di terapia che sto continuando.Inoltre, in una clip mandata in onda in precedenza, per introdurre l’argomento,ha raccontato:Questo disturbo è nato al liceo, dove è nato il mio non sentirmi all’altezza e la mia mania delllo. Ho iniziato ad avere questa fame nervosa: tornavo a casa mi ingozzavo e vomitavo.