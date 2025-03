361magazine.com - Grande Fratello, scontro tra due gieffini: “Ringrazia che sei in finale”

, èal reality tra Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato: c’entra Chiara Alieri sera sono volati stracci tra gli inquilini. Alcunisi sono accaniti contro Chiara con Jessica che l’ha offesa, dandole della “profumiera”. In particolare al gruppo capitanato da Helena non è piaciuto il suo atteggiamento nei confronti di Tommaso Franchi, atteggiamenti che hanno sollevato la gelosia della fidanzata Mariavittoria.Dopo le dure parole di Jessica, che ha anche detto di non poterla definire con altre parole perché in televisione, seguita da Stefania, Javier, Helena e Mariavittoria, durante una pubblicità, Lorenzo Spolverato si è scagliato contro il gruppo, prendendo di mira pure Tommaso che, secondo lui, avrebbe dovuto difendere Chiara dalle accuse dei compagni di un tentativo di seduzione della ragazza nei suoi confronti.